Вихваляли Кремль і називали війну "громадянським конфліктом": СБУ оголосила про підозру двом проросійським агітаторам

Служба безпеки затримала двох проросійських агітаторів у Києві і на Харківщині, які виправдовували збройну агресію Росії проти України. Зрадники поширювали пропаганду Кремля в ефірах російських медіа, а також під час спілкування з іншими людьми. Чоловіки отримали підозру за виправдовування і визнання правомірною збройну агресію РФ проти України. Їм загрожує до 8 років ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У Києві співробітники СБУ викрили колишнього викладача одного з ліцеїв столиці, який підтримував російського псевдоісторика Євгена Спіцина, що заперечував існування України як суверенної держави.

Зрадник також пропагував серед своїх колишніх учнів ідеї священника-блогера РПЦ Андрія Ткачова, якому СБУ раніше повідомила про підозру за заклики до знищення українських міст. Окрім цього, ексвикладач вихваляв очільників Кремля.

На Харківщині СБУ викрила ще одного прокремлівського агітатора, який під час окупації регіону брав участь у постановочних сюжетах російських медіа. У інтерв’ю прокремлівським інформагентствам чоловік називав війну в Україні "громадянським конфліктом" і закликав українських захисників скласти зброю на користь країни-агресора.

Повідомляється, що такі відео росЗМІ подавали як думку місцевих жителів і використовували для масового "розгону" в інформпросторі.

Наразі розслідування ще триває.