Виявився колаборантом. ДБР повідомило про підозру колишньому правоохоронцю

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру в державній зраді керівнику окупаційної адміністрації селища Веселе Харківської області, який втік зі звільненого села в РФ раніше за окупантів, повідомляють в ДБР.

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"Після захоплення селища окупантами, правоохоронець почав співпрацювати з ними, агітувати місцевих мешканців не чинити опір та допомагати загарбникам. Він також брав активну участь у створенні місцевої окупаційної адміністрації, яку згодом і очолив", – кажуть в ДБР.

В бюро додають, що як голова окупаційної адміністрації зрадник видавав місцевим жителям довідки, за якими вони могли пересуватися регіоном.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила "послідовницю" Кирила Стремоусова, яка намагалась організувати розгалужену мережу поширення в інтернеті кремлівських наративів щодо війни в Україні.

Зловмисницею виявилась громадянка РФ, яка у 2007 році приїхала в Україну та оселилася у Бучанському районі Київщини. Після повномасштабного вторгнення вона ввійшла до потужної мережі агітаторів у столичному регіоні.