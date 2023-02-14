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Вкрали майже 100 млн грн з рахунків мешканців Маріуполя: СБУ викрила групу шахраїв (ФОТО, ВІДЕО)
Служба безпеки заблокувала шахрайську схему, яка дозволяла грабувати українські банки. Зловмисники працювали в інтересах РФ і намагалися вивести на користь агресора майже 100 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За інформацією СБУ, до організації оборудки причетне злочинне угруповання з тимчасово окупованого Донецька, яке діяло за координації російських спецслужб, а його керівник входить до близького оточення терориста Пушиліна.
"Зловмисники телефоном звертались до українських банків нібито від імені власників рахунків і отримували доступ до онлайн-банкінгу. Для проходження "ідентифікації" використовували клієнтські бази захоплених філій у Маріуполі та спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків. Це були персональні дані майже 4 тис. місцевих жителів, у тому числі тих, які загинули або були примусово вивезені до РФ і мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Щоб приховати сліди злочину, учасники схеми "конвертували" викрадені гроші у криптовалюту.
Для масового "обдзвону" українських банків організатори схеми використовували кол-центр у Донецьку, співробітники якого через інтернет та спецобладнання на території України зв’язувались з відповідними установами нібито від імені справжніх власників рахунків.
До обслуговування спецобладнання залучались десятки мешканців з різних регіонів України, які "в темну" виконували вказівки своїх керівників.
У результаті слідчо-оперативних дій СБУ виявила і заблокувала банківські рахунки та криптогаманці учасників злочинного угруповання. Під час обшуків у 8 областях України вилучено комп’ютерне обладнання, яке забезпечувало проведення оборудок.
Також накладено арешт на кошти, здобуті злочинним шляхом, на загальну суму майже 65 млн грн.
Крім цього, встановлено, що за такою ж схемою зловмисники обкрадали російських громадян, виводячи їхні гроші на криптогаманці керівництва терористичної організації "ДНР" та кураторів з ФСБ.
У межах кримінального провадження тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх організаторів схеми.
Нагадаємо, Служба безпеки викрила російського агента у лавах державного акціонерного товариства "Укрзалізниця". Ним виявився діючий посадовець Регіональної філії "Південно-Західна залізниця", якого спецслужба РФ залучила до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення.