Влада району на Сумщині розікрала паливо з російських вагонів, що належить українським підприємцям - ДБР

Державное бюро розслідувань повідомляє, що його працівники викрили масштабне розкрадання майна вітчизняних підприємців, до якого можуть бути причетні посадові особи однієї з місцевих військових адміністрацій Сумської області.

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Як ідеться у повідомленні бюро, у ніч перед широкомасштабною агресією РФ проти України 24 лютого на територію країни прибуло понад 40 російських залізничних вагонів, які перевозили продукцію українських підприємств.

"За оперативною інформацією, посадовці вирішили скористатись воєнним станом та збагатитися. Вони вилучили не лише російське майно - вагони, але й вміст вагонів з дизпаливом, вугіллям, пропан-бутаном та іншим паливом, яке належало приватним українським компаніям", - заявили в ДБР.

В бюро кажуть, що вагони з продукцією перегнали в інше місце та спустошили. Суми ж збитків українських підприємців будуть визначені після експертизи.

Триває розслідування за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень). За клопотанням працівників бюро суд передав понад 40 російських вагонів вартістю понад 25 мільйонів гривень в управління до Нацагентства з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від злочинів (АРМА).

Нагадаємо, що мова йде про 42 вагони, які містили "небезпечні речовини", заїхали до України до початку російського вторгнення, але влітку були заарештовані за ініціативою поліції Шостки Сумської області. Відповідно, розслідування ДБР стосується чиновників Шосткинської районної військової адміністрації, яку наразі очолює Віктор Губенко.

При цьому в поліції, повідомляючи 2 липня про арешт вагонів, також зазначали, що "з’ясувалося, що частину вантажу, який був у зазначених вагонах, було розкрадено". За цим фактом у поліції відкрили провадження за ознаками частини 3 статті 191 КК (незабезпечення належного зберігання під час транспортування товарно-матеріальних цінностей).