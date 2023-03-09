Власниці телеканалу, яка "розкручувала" медійний образ гауляйтера Сальдо, повідомили про підозру

Служба безпеки зібрала докази колабораційної діяльності власницы херсонської телерадіокомпанії "ВТВ плюс" Тетяни Каменської.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що після захоплення Херсона посадовиця добровільно пішла на співпрацю з окупаційною адміністрацією країни-агресора.

За даними слідства, вона надала ворогу ресурси телеканалу для поширення прокремлівської пропаганди та медійної підтримки місцевих гауляйтерів.

Встановлено, що колаборантка особисто брала інтерв’ю у зрадника Володимира Сальдо, якого публічно позиціонувала як "легітимного" очільника області.

Таким чином агресор використовував медіаресурс для нав’язування людям наративів Москви та поширення окупаційного режиму в регіоні.

"Незадовго до звільнення Херсона власниця телеканалу втекла з міста й наразі переховується від правосуддя на тимчасово захопленій частині півдня України", - повідомили правоохоронці.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Співробітники СБУ проводять комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності.

На колаборантку чекає покарання ˗ 12 років ув’язнення.

Раніше Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку Діану Панченко, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України. Панченко працювала на підсанкційних телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, де поширювала антиукраїнські наративи Москви.