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Власниці телеканалу, яка "розкручувала" медійний образ гауляйтера Сальдо, повідомили про підозру
Служба безпеки зібрала докази колабораційної діяльності власницы херсонської телерадіокомпанії "ВТВ плюс" Тетяни Каменської.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що після захоплення Херсона посадовиця добровільно пішла на співпрацю з окупаційною адміністрацією країни-агресора.
За даними слідства, вона надала ворогу ресурси телеканалу для поширення прокремлівської пропаганди та медійної підтримки місцевих гауляйтерів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Встановлено, що колаборантка особисто брала інтерв’ю у зрадника Володимира Сальдо, якого публічно позиціонувала як "легітимного" очільника області.
Таким чином агресор використовував медіаресурс для нав’язування людям наративів Москви та поширення окупаційного режиму в регіоні.
"Незадовго до звільнення Херсона власниця телеканалу втекла з міста й наразі переховується від правосуддя на тимчасово захопленій частині півдня України", - повідомили правоохоронці.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Співробітники СБУ проводять комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності.
На колаборантку чекає покарання ˗ 12 років ув’язнення.
Раніше Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку Діану Панченко, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України. Панченко працювала на підсанкційних телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, де поширювала антиукраїнські наративи Москви.