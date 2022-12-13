Власника криптовалютної біржі FTX заарештували на Багамах за махінації

Поліція заарештувала засновника збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда.

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Про це повідомляє Washington Post.

Слідство у справі Бенкмана-Фріда та криптовалютної біржі FTX триває з листопада. Засновник FTX подав заяву про банкрутство після того, як клієнти не змолги вивести гроші з біржі.

Компанія заборгувала своїм кредиторам щонайменше $3 млрд. Слідчі намагаються з'ясувати, чи використовував бізнесмен кошти клієнтів для надання позик своєму інвестиційному підрозділу Alameda Research.

Комісія з цінних паперів і бірж США мала намір висунути звинувачення Бенкману-Фріду в порушенні законодавства про цінні папери, і він мав надати свідчення перед Комітетом з фінансових послуг Палати представників США. Проте арешт не дозволить провести слухання.

Багамські острови та США мають договір про екстрадицію, але на даний момент не відомо, скільки часу може знадобитися для видачі Бенкмана-Фріда американській владі.

Останні кілька тижнів бізнесмен провів у своєму багамському маєтку, роздаючи численні інтерв'ю журналістам та розміщуючи десятки постів у соціальних мережах з поясненнями, як його компанія пройшла шлях від однієї з найбільших та найавторитетніших криптобірж до оголошення про банкрутство. Бенкман-Фрід заперечує, що в його діях були злі наміри.

Нагадаємо, що вищий антикорупційний суд у середу, 7 грудня, заарештував одеського бізнесмена Бориса Кауфмана з альтернативою внесення 129 млн гривень застави за підозрою у створенні злочинної організації, яка контролювала посадових осіб Одеської міськради.