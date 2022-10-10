Внаслідок ранкового обстрілу у Києві загинули мінімум восьмеро осіб

У понеділок, 10 жовтня, станом на 8:45 внаслідок обстрілу у Шевченківському районі Києва загинуло вісім осіб, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов.

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"Станом на 8:45 внаслідок обстрілу в Шевченківському районі загинуло 8 осіб та 24 травмовано, виникла пожежа шести автомобілів, понад 15 авто пошкоджено. Залучено 30 осіб та 6 од. техніки ДСНС. Інформація уточнюється", – написав Смірнов у Facebook.

Нагадаємо, сьогодні зранку Київ зазнав масованого ракетного обстрілу. Кияни вже чули щонайменше 8 потужних вибухів.

"Столиця під атаками російських терористів! Ракети вразили об‘єкти в центрі міста (в Шевченківському районі) та в Солом‘янському районі. Повітряна тривога, а значить і загроза, триває", – зазначив мер столиці Віталій Кличко .

Він звернувся до всіх мешканців столиці під час тривоги перебувати в укриттях.

"У місто, якщо немає гострої необхідності, сьогодні краще не виїжджати. Про це ж прошу і мешканців передмість - не їхати сьогодні в столицю", – зазначив Кличко.

За його словами, центральні вулиці Києва перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби.