Вночі загарбники обстріляли два райони Харкова

У ніч з п’ятниці на суботу російські окупанти обстріляли два райони Харкова. За процесуального керівництва Новобаварської та Немишлянської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

"За даними слідства, 13 серпня близько 01:35 російські військові в черговий раз здійснили ракетний обстріл Харкова. У Немишлянському районі отримала поранення жінка. Пошкоджено тролейбуси, автомобілі, вибиті вікна в будинках", – йдеться у повідомленні.

У Новобаварському районі пошкоджень зазнала будівля коледжу. За попередньою інформацією, окупанти випустили ракети типу С-300 з території Бєлгородської області.

Нагадаємо, російські окупаційні війська надвечір 12 серпня здійснили черговий удар по Краматорську. За оперативною інформацією, обстрілом пошкоджено щонайменше 20 будинків приватного сектору, зайнялася пожежа. Достеменно відомо про двох загиблих і 13 поранених цивільних.