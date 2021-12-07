Во Львове киевлянка открыла фейковый обменник и сбежала с $19 тысячами на глазах клиента

В центре Львова "кассирша" фиктивного пункта обмена валют украла у гражданина 19 тысяч долларов, но вскоре была задержана уже в Киеве. Об этом сообщает Главное управление полиции во Львовской области.

Отмечается, что 37-летняя киевлянка вместе с сообщниками арендовала помещение на улице Под Дубом, где обустроила обменный пункт с имитационными средствами – таблицей с курсом валют, аппаратом для перечисления денег, фальшивыми деньгами для создания видимости осуществления услуг обмена валют.

"Кассирша" носила парик черного цвета и использовала поддельные документы. В целях поиска потенциальной жертвы злоумышленница подавала онлайн-объявления об обмене крупной суммы иностранной валюты, предлагая заниженный курс.

29 ноября в полицию поступило сообщение от львовянина о том, что в одном из обменных пунктов Львова кассирша взяла у него деньги для обмена и скрылась вместе с ними.

На место отправились оперативники управления уголовного розыска областной полиции, а также следственно-оперативная группа и оперативники криминальной полиции Львовского районного управления полиции №1. Как установили правоохранители, потерпевший передал для обмена 19 тысяч долларов, однако кассирша взяла деньги и просто покинула с ними помещение через задний выход.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и изучения видео с камер наблюдения, полицейские установили квартиру, которую злоумышленница арендовала во Львове, и транспорт, на котором она передвигалась.

6 декабря в ходе обыска уже по месту ее жительства в Киеве правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства ее противоправной деятельности.

Напомним, что похожий случай произошел в апреле в самом Киеве: на улице Шелковичной поймали мошенников, державших там фиктивный обменник и укравших у жителя столицы аж 68 тысяч долларов.