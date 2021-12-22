Во Львовской области задержали "вора в законе" из санкционного списка СНБО

Служба безопасности задержала "вора в законе", который находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и нелегально прибыл в Украину для создания и координации преступной организации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчину задержали во Львовской области. Для пересечения госграницы он пытался использовать поддельные документы.

Отмечается, что задержанный – уроженец одной из стран Южного Кавказа, известный уголовник, причастный к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

В мае 2021 года за систематическое создание угроз государственной безопасности Украины злоумышленник был включен в санкционный список СНБО и ему запретили въезд в Украину.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы) УКУ.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, украинские правоохранители полагают, что он может быть связан с российскими спецслужбами, которые пытаются искусственно обострить криминогенную обстановку в западных регионах.

Добавим, что по данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, задержанный Поликарп Джанелидзе по прозвищу "Полик".

Отметим, на сегодняшний день под санкциями СНБО находятся более 500 "воров в законе", которым запрещен въезд на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны на заседании 14 мая решил ввести санкции против 557 "воров в законе" и 111 иностранных криминальных авторитетов с запретом на въезд в Украину и принудительным выдворением тех из них, кто в ней находится.