- Категория
- Преступность
- Дата публикации
-
Во Львовской области задержали "вора в законе" из санкционного списка СНБО
Служба безопасности задержала "вора в законе", который находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и нелегально прибыл в Украину для создания и координации преступной организации.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Мужчину задержали во Львовской области. Для пересечения госграницы он пытался использовать поддельные документы.
Отмечается, что задержанный – уроженец одной из стран Южного Кавказа, известный уголовник, причастный к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В мае 2021 года за систематическое создание угроз государственной безопасности Украины злоумышленник был включен в санкционный список СНБО и ему запретили въезд в Украину.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы) УКУ.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, украинские правоохранители полагают, что он может быть связан с российскими спецслужбами, которые пытаются искусственно обострить криминогенную обстановку в западных регионах.
Добавим, что по данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, задержанный Поликарп Джанелидзе по прозвищу "Полик".
Отметим, на сегодняшний день под санкциями СНБО находятся более 500 "воров в законе", которым запрещен въезд на территорию Украины.
Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны на заседании 14 мая решил ввести санкции против 557 "воров в законе" и 111 иностранных криминальных авторитетов с запретом на въезд в Украину и принудительным выдворением тех из них, кто в ней находится.