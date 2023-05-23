Волинська компанія постачала в РФ комплектуючі для виробництва підводних човнів

Служба безпеки ліквідувала ще одну тіньову схему продажу стратегічно важливої продукції з України в РФ. До організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що правоохоронці викрили схему постачання в Росію унікальних запчастин до спецтехніки. Ця продукція використовується для виробництва важкої техніки, у тому числі підводних човнів.

Для маскування незаконної діяльності зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями "Л/ДНР".

"За схемою, іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в Росію. Як показали наявні дані, з початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально "експортували" майже 200 тис. одиниць критично важливих виробів", - зауважили в СБУ.

Під час обшуків на виробництві та у помешканнях фігурантів виявлено:

комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи із доказами незаконної діяльності;

гроші, одержані злочинним шляхом.

"У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (пособництво провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором), тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності", - повідомили в СБУ.

Там додали, що керівнику волинського підприємства-виробника повідомили про підозру.

Раніше Служба безпеки заблокувала у Полтавській області схему нелегального постачання до Росії товарів критичного експорту. До організації оборудки причетний керівник місцевого підприємства-виробника алмазного інструменту та його спільник, що має підконтрольний бізнес на території РФ.