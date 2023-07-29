Волинського "авторитета" піймали на схемі викрадання земель біля Буковелю: як вона діяла (ФОТО, ВІДЕО)

Поліція викрила злочинну групу на чолі з кримінальним авторитетом, яка підробляла документи для заволодіння землею біля гірськолижного курорту Буковель в Івано-Франківській області.

Як йдеться у повідомленнях Нацполіції та Офісу генерального прокурора, організатором виявився неодноразово судимий волинянин, який мав певний злочинний вплив у регіоні.

Аби привласнити земельні ділянки лісового фонду в безпосередній близькості до села Поляниця та популярного туристичного комплексу, він залучив спільників - землевпорядника, державного кадастрового реєстратора та держреєстратора центру надання адміністративних послуг.

Встановлено, що фігуранти використовували підроблені акти на право власності на земельні ділянки зразка 2001-2002 років, в які вносили неправдиві відомості про власників землі та їх цільове призначення.

При цьому землі, які фактично розташовані на території Поляницького лісництва Ворохтянського лісового господарства Івано-Франківської області, ніколи не виводилися з державної власності.

На підставі пакету підроблених документів змовники розробили технічну документацію, а після цього внесли відомості про реєстрацію права власності на ділянки за учасниками злочину. Таким чином у результаті їх протиправних дій землі вибували із державної власності, а відтак, відповідно до проведеної експертизи, державі було завдано 7 мільйонів гривень збитків.

Для збору доказів причетності фігурантів до правопорушення на території Івано-франківської та Волинської областей проведено 10 обшуків за місцями проживання і в автомобілях спільників, а також за адресами юридичних осіб. Вилучено документи, необхідні для проведення експертиз, а також матеріальні носії, які мають доказове значення в кримінальному провадженні.

Чотирьом учасникам групи повідомили про підозру за частиною 1 статті 28, частиною 4 статті 190 (шахрайство, вчинене організованою групою), частинами 3 та 4 статті 358 (підроблення документів та використання завідомо підроблених документів) Кримінального кодексу.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: ОГП Фото: ОГП Фото: ОГП Фото: ОГП Фото: ОГП

Викрили ж схему слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводження Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Процесуальне керівництво у справі здійснює ОГП.

Зазначається, що правоохоронці продовжують документування інших фактів незаконного привласнення особливо цінних земель лісового фонду. Триває розслідування, в ході якого будуть встановлювати повне коло причетних осіб. Також можлива додаткова кваліфікація дій підозрюваних.