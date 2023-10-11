Ворожому снайперу, який під Донецьком вбив 21 військового ЗСУ, загрожує довічне ув’язнення (ВІДЕО)

Кіберфахівці Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного зрадника, який вступив до окупаційних угруповань РФ і воював проти Сил оборони на східному фронті.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисник входив до складу ворожого підрозділу снайперів, що обстрілював позиції українських військ у районі Донецька.

Правоохоронці встановили, що за час ведення бойових дій на передовій фігурант вбив щонайменше 21 військовослужбовця ЗСУ.

Українські захисники захопили його в полон наприкінці літа цього року поблизу селища Невельське Покровського району на Донеччині.

"За даними слідства, затриманим виявився мешканець тимчасово окупованого Донецька, який працював комірником у місцевому автомагазині, а у 2015 році приєднався до так званої "народної міліції ДНР"", - зауважили в СБУ.

Зловмисник отримав позивний "Мєсний" та пройшов навчання в російських таборах підготовки бойовиків під керівництвом інструкторів-спецназівців з країни-агресора.

Після тренувань на полігонах його призначили до складу "окремого взводу снайперів 100-ї окремої мотострілецької бригади", яка підпорядковувалась командуванню 1-го армійського корпусу збройних сил РФ.

У лавах ворожого підрозділу чоловік виконував бойові завдання російських командирів проти сил АТО на сході України.

"За вбивства українців зрадник щомісяця одержував від окупантів "зарплату" в рублях. Після початку повномасштабного вторгнення РФ зрадника включили до лав окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора", - повідомили в СБУ.

Як зауважують правоохоронці, разом з російськими загарбниками чоловік брав безпосередню участь у боєзіткненнях на західних околицях Донецька, а також біля Пісків та Мар’їнки.

Крім того, у грудні 2022 року підрозділ ворожого снайпера отримав від гауляйтера Пушиліна так званий "орден республіки" за участь у війні проти України.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - зауважили в СБУ.

Там додали, що наразі чоловік перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Раніше Служба безпеки встановила особу ще одного громадянина Російської Федерації, який має відношення до масових катувань та вбивств мирних жителів під час тимчасової окупації Київщини.