Воювали проти Сил оборони під Бахмутом: ще троє бойовиків проведуть 12 років за ґратами

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще трьох учасників терористичних організацій "Л/ДНР". Після початку повномасштабного вторгнення вони увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Засуджені брали участь у штурмі міст на сході України. Українські оборонці взяли зловмисників у полон під час бойових зіткнень у районах Бахмута і Авдіївки.

За матеріалами військової контррозвідки СБУ суд призначив бойовикам по 12 років тюрми.

Одним із засуджених є навідник-оператор танка "3-ї окремої мотострілецької бригади "Беркут" із позивним "Светляк". Він брав участь у бойових діях проти Сил оборони на Донеччині та обстрілював місцеві житлові квартали та енергооб’єкти. У лютому 2023 року його підрозділ перекинули під Новобахмутівку. Втім, на початку наступальних дій частина ворожої групи була знищена українськими захисниками, а сам бойовик потрапив у полон.

Крім того, реальний термін ув’язнення отримав стрілець, який ще у 2016 році воював проти сил АТО у складі "народної міліції ЛНР". Після 24 лютого 2022 року він обстрілював населені пункти на східному фронті, а в грудні ˗ був захоплений у полон неподалік селища Спірне Бахмутського району.

Ще один засуджений у травні 2014 року добровільно приєднався до створеного агресором "міністерства оборони ДНР". Після початку повномасштабного вторгнення він брав участь у штурмі Верхньоторецька.

На підставі зібраних доказів суд визнав бойовиків винними за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Нагадаємо, до 15 років тюрми засуджено так звану "заступницю голови адміністрації міста Торез", яка підтримує ідеології так званої "ДНР" та добровільно погодилась обійняти посаду в квазіреспубліці.

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