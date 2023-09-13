Все керівництво районної ВЛК на Одещині викрили на корупції: підозри отримали й ухилянти

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Національною поліцією України ліквідувало масштабну схему ухилення від мобілізації в Одеській області.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у результаті комплексних заходів на оборудці викрито все керівництво однієї з районних військово-лікарських комісій, яке діяло у складі злочинної групи.

"За гроші посадовці "допомагали" військовозобов’язаним "відкосити" від призову на підставі фіктивних документів про непридатність до служби за станом здоров’я. Для цього фігуранти "продавали" своїм клієнтам підроблені медичні висновки з наявністю "тяжких діагнозів"", - зауважують у СБУ.

Як повідомляють правоохоронці, протягом доби організатори оборудки могли "наштампувати" понад 20 фальшивих меддовідок.

За даними слідства, для того щоб "пропустити" через місцеву ВЛК ухилянтів з інших регіонів, посадовці виготовляли для них фіктивні документи внутрішньо переміщених осіб.

"Вартість корупційних "послуг" становила від 7 до 10 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості виконання "замовлення". Одержану підробку ухилянти використовували для зняття з військового обліку і подальшого виїзду за кордон", підкреслюють в СБУ.

На підставі зібраних доказів голові та двом секретарям районної ВЛК повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 336 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Крім того, встановлено особи і повідомлено про підозру 5 чоловікам, які намагались скористатися "схемою" для ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон. Підозра оголошена за ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу).

"Наразі вирішується питання щодо обрання для фігурантів запобіжного заходу. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до "схеми"", - повідомили в СБУ.

Раніше Служба безпеки та ДБР зібрали доказову базу на голову військово-лікарської комісії одного з районів Київщини, яка причетна до системної корупції під час мобілізації. Вона "списала" півсотні ухилянтів за понад 10 млн грн хабарів.