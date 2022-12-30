Втрати для бюджету склали понад 14 млн грн: чоловік у змові з митниками незаконно завіз техніку на 100 млн грн

Чоловік у змові з Закарпатськими митниками завіз в Україну техніку орієнтовно на 100 млн грн, не сплативши при цьому необхідні податки та мито.

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Про це повідомляє прес-служба Бюро економічного розвитку.

"Детективи БЕБ викрили групу осіб у вчиненні умисного ухилення від сплати податку на додану вартість та мита в особливо великих розмірах. Діяльність згаданої групи призвела до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в розмірі понад 14 млн грн. Також викрито змову зі службовими особами Закарпатської митниці Держмитслужби", - йдеться у повідомленні.

За інформацією бюро, організатор схеми домовився з певними особами на території сусідньої країни, які надали водію митні та інші документи, необхідні для вивезення товарів з іншої країни до України.

Для реалізації злочинного наміру з приховування вантажу від митного контролю та митного оформлення водій, за сприяння певних службових осіб Закарпатської митниці Держмитслужби, обрав на пункті пропуску транспортну смугу "зелений коридор", що посвідчує відсутність товарів, які підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та податкуванню.

Службовці Держмитслужби в свою чергу здійснили реєстрацію іншого транспортного засобу з іншим реєстраційним номером, ззовні схожого на транспортний засіб, яким перевозився вантаж, та шляхом бездіяльності забезпечили непроведення контрольних заходів з перевірки додержання громадянином митних правил.

Таким чином на територію України без декларування потрапила різноманітна техніка відомого світового бренду, а саме мобільні телефони різних моделей та характеристик в загальній кількості понад 2000 штук, понад 200 ноутбуків, годинники цієї ж марки, навушники, планшети тощо.

Незаконно ввезені товари на суму орієнтовно 100 млн грн арештували.

Наразі водію автомобіля повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податку на додану вартість, мита, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає штраф з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, за ініативою детективів теруправління Бюро економічної безпеки в Одеській області арештувано 35 об’єктів нерухомості, серед яких 11 житлових приміщень, 23 – нежитлових та 1 земельна ділянка.