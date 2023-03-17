Ввозили в Україну фальсифіковані препарати для онкохворих: у Києві затримали організатора схеми (ФОТО)

Кіберфахівці СБУ та співробітники Нацполіції заблокували схему ввезення і продажу в Україні оптових партій підроблених лікарських засобів. У результаті слідчо-оперативних дій у Києві викрито організатора і трьох учасників злочинного угруповання, яке організувало оборудку.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Серед вилученого у зловмисників – 40 коробів фальсифікату на суму понад 50 млн грн.

За даними слідства, фігуранти приховано переправляли до України підроблені медпрепарати онкологічної групи під виглядом гуманітарної допомоги. Цю продукцію вони зберігали в антисанітарних умовах на території орендованих складів у Києві. Потім фальсифікат збували хворим через два спеціально створені інтернет-магазини, які адміністрували учасники угруповання.

Оплату зловмисники отримували на банківські картки родичів та підставних осіб, а відправку товару замовникам здійснювали через популярні поштові сервіси.

Правоохоронці провели обшуки на складі та за адресами фактичного проживання зловмисників та виявили:

мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинної діяльності;

чорнову бухгалтерію;

3 автомобілі, якими доставляли "ліки";

понад 20 банківських карток, через які здійснювали розрахунок з клієнтами.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили, що вилучені препарати мають ознаки фальсифікату та не відповідають заявленим в інструкції "виробника" характеристикам.

Наразі всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою). Їм обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою.

Також перевіряється причетність понад десяти лікарів-онкологів, у тому числі зарубіжних, до постачання організаторам схеми псевдоліків та розповсюдження фальсифікату серед пацієнтів.

Нагадаємо, Дніпропетровська обласна прокуратури викрила десятьох членів злочинної організації, яка діяла на території Дніпропетровської області впродовж 2022-2023 років. Аферисти створили "сall-центри", представлялися банківськими працівниками чи правоохоронцями і дізнавались конфіденційні дані банківських рахунків громадян.