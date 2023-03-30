В’язні Рівненської колонії виманювали гроші у родичів українських військовополонених

Служба безпеки та Нацполіція ліквідували у Рівненській області шахрайську схему виманювання грошей у родичів зниклих безвісти українських військових.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що незаконну діяльність організували троє ув’язнених місцевої виправної колонії, які відбували покарання за тяжкі злочини.

Зловмисники знаходили в інтернеті людей, які розшукують своїх близьких, учасників бойових дій, і представлялись їм військовослужбовцями.

Потім за гроші пропонували громадянам "допомогу" у встановленні місця перебування і стану здоров’я зниклих воїнів або навіть звільнення їх з полону.

Вартість таких "послуг" становила від 3 до майже 100 тис. грн. Сума залежала від емоційно-психологічного стану потерпілих та їхніх фінансових можливостей.

Гроші просили переказувати на банківські картки знайомої одного із ув’язнених. Після отримання коштів зловмисники припиняли спілкування з потерпілим і більше не виходили з ним на зв’язок.

"Встановлено, що шахраї підшукували своїх жертв у тематичних спільнотах популярних соцмереж, до яких приєднувались з фейкових акаунтів. Там вони знаходили інформацію про військових, яких розшукували, і заходили у приватне листування з їхніми родичами. У ході розмов зловмисники застосовували методи маніпулятивного впливу та чинили психологічний тиск на співрозмовників", - зауважили в СБУ.

Під час обшуків за місцем відбування покарання та за адресою проживання знайомої одного із в’язнів правоохоронці вилучили:

мобільні телефони і планшети;

майже 2 десятки сім-карток різних мобільних операторів, на які були зареєстровані фейкові акаунти та з яких зловмисники телефонували потерпілим;

5 банківських карток, на які надходили гроші від потерпілих;

чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності", - підкреслили правоохоронці.

Нагадаємо, Дніпропетровська обласна прокуратури викрила десятьох членів злочинної організації, яка діяла на території Дніпропетровської області впродовж 2022-2023 років. Аферисти створили "сall-центри", представлялися банківськими працівниками чи правоохоронцями і дізнавались конфіденційні дані банківських рахунків громадян.