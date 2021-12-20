Выписал себе премий более чем на 2 млн грн: советнику министра энергетики сообщили о подозрении

Внештатного советника министра энергетики Украины, бывшего директора государственного предприятия «Оператор рынка» подозревают в том, что он завладел крупной суммой госсредств. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Следствие установило, что чиновник выписал себе премии, поощрения и надбавки на 2,15 миллиона гривен. В течение 2019–2020 годов он оформлял разные виды поощрительных выплат.

Чиновнику объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Она предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Правоохранители не сообщили фамилию подозреваемого. Но известно, что в течение 2019-2020 годов директором государственного предприятия «Оператор рынка» был Владимир Евдокимов.

В 2019 году Евдокимова задерживали по делу о внедрении формулы "Роттердам+". Но сейчас это производство закрыто. До 2014 года Евдокимов работал в ГП "Энергорынок", в 2014-2017 годах был членом НКРЭКП, а затем советником министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика и первого вице-премьера Владимира Кистиона.

В декабре 2021 года детективы НАБУ также разоблачили коррупционную схему на столичном коммунальном объединении "Киевзеленбуд" и сообщили о подозрении трем лицам, среди которых бывший и.о. начальника Управления экологии и природных ресурсов Киевсовета.

Общее количество подозреваемых по указанному делу постепенно увеличилось до десяти человек, а сумма ущерба возросла до 115,19 млн грн.

НАБУ также подозревает народного депутата Сергея Шахова во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию о доходах и имуществе за 2020 год.

Следствие установило, что депутат не внес в декларацию 13 квартир в центре Киева, восемь паркомест, два дома в элитном коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тысяч квадратных метров, 27 земельных участков общей площадью около 115 га в Киевской области, дачу, нежилую недвижимость. Не внесены также два автомобиля, доли в ряде компаний, доходы от продажи недвижимости.