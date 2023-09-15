Вже не 510 мільйонів. Суд збільшив Коломойському розмір застави у сім разів

Шевченківський районний суд 15 вересня вніс зміни до запобіжного заходу, що застосовувався до олігарха Ігоря Коломойського, який отримав ще одну підозру у справі про заволодіння 5,8 мільярдами гривень. Суд вирішив змінити частину запобіжного заходу, а саме розмір застави, піднявши його з 510 млн до 3,891 мільярда гривень.

Цю інформацію повідомив кореспондент "Суспільного" зі судової зали.

Зазначається, що прокурор Бюро економічної безпеки звернувся до суду з проханням ще збільшити заставу до 5,877 мільярда гривень.

У своєму аргументуванні прокурор вказав, що Ігор Коломойський вже є громадянином Ізраїлю, а не України, тому може переховуватися за кордоном, перешкоджати слідству та впливати на свідків.

Вчора Коломойському було повідомлено про додаткову підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

В СБУ зазначили, що у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього він створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, де сам Коломойський був акціонером та засновником. Повідомляється, що співучасники нібито дозволили Коломойському робити систематичні фіктивні "внески готівки у касу банку", хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.

За інформацією "Суспільного", адвокат олігарха запевняв, що обвинувачення проти Коломойського є необґрунтованими, оскільки у справі не було встановлено жодних інших осіб, крім нього самого, які б були членами злочинної групи. Додатково адвокат вказав, що протягом цих років ні ПриватБанк, ні інші вкладники не подавали скарг про вчинення злочину.

Адвокат зазначив, що Національний банк України мав би провести перевірки і аудити після збитків у розмірі 5 мільярдів гривень, але такі дії не були здійснені.

За словами адвоката, ПриватБанк на той період був приватним банком, тому будь-які збитки могли б стосуватися лише акціонерів банку, таким як Боголюбов або сам Коломойський.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва 2 вересня обрав бізнесмену Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою застави в 509 мільйонів гривень.