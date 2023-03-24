Хабар у 24 млн грн. Колишньому чиновнику Міноборони призначили 4,5 роки вʼязниці

Вищий антикорупційний суд призначив 4,5 роки позбавлення волі колишньому заступнику начальника одного з управлінь Міністерства оборони. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що обвинувачений пропонував 24 млн грн хабаря за позитивний аудит облаштування "Фортеці" – об’єкту спеціального призначення "Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України".

Як повідомляє "Центр протидії корупції", йдеться колишнього посадовця Міноборони Дмитра Комаху.

Чиновник обіцяв комерційній компанії передати 16,8 млн грн директору департаменту внутрішнього аудиту Міноборони Андрію Бойку. Кошти призначалися за позитивний аудиторський висновок щодо поставленого компанією обладнання. Свої "посередницькі послуги" посадовець оцінив ще в 7 млн грн.

У ЦПК зауважили, що позитивний аудит дозволив би компанії отримати повну оплату контракту у понад 400 млн грн щодо облаштування спецоб’єкту "Фортеця" та претендувати на майбутні договори з Міноборони.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

Нагадаємо, що це не єдина корупційна справа за участі чиновників Міноборони. Нещодавно працівники ДБР затримали заступника начальника одного з управлінь міністерства під час отримання ним хабаря за переправлення військовозобов'язаних за кордон.