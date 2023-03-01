Хабар у 30 тисяч доларів. Судді з Дніпра призначили 10 років вʼязниці

Вищий антикорупційний суд засудив до 10 років позбавлення волі екссуддю Кіровського районного суду міста Дніпра, яка вимагала 30 тис. доларів хабаря. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура в Facebook.

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У САП зазначили, що вона також підбурювала працівників медичної сфери до видачі недостовірних листків непрацездатності і їх використанні.

Крім призначення тюремного терміну, в колишньої судді конфіскували майно та позбавили її права обіймати посади в судах, правоохоронних органах та адвокатурі строком на 3 роки.

Як повідомляє "Центр протидії корупції", йдеться про Наталію Овчаренко. За даними слідства, вона разом із іншим суддею Олегом Ходасевичем отримала частину хабаря (16 тис. доларів) за ухвалення потрібного рішення у кримінальній справі.

Їх спіймали "на гарячому", тому згодом голова Кіровського суду Дніпра Геннадій Підберезний намагався "допомогти" Овчаренко закрити справу проти неї. Обидва судді намагалися дати хабар у 300 тис. доларів тодішньому керівнику САП Назару Холодницькому. Суддів затримали в його кабінеті під час передачі частини хабара.

Ходасевич помер кілька років тому й провадження щодо нього закрили.



Нагадаємо, що нещодавно винною у хабарництві визнали голову Харківського окружного адміністративного суду Ольгу Панченко. Вона передавала неправомірну вигоду іншому судді за ухвалення рішення у справі щодо земельного питання на користь третіх осіб.