Хабар у 722 млн грн: ексочільника Державної фіскальної служби Насірова залишили під вартою

Вищий антикорупційний суд залишив ексголову Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого підозрюють в одержанні понад 722 млн грн неправомірної вигоди, під вартою до 7 січня 2024 року.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Зазначається, що 6 грудня 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційні скарги сторони захисту на ухвалу ВАКС від 9 листопада 2023 року про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою до колишнього голови ДФС України до 7 січня 2024 року з альтернативою внесення застави у розмірі 120 780 000 грн.

"За результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту, а ухвалу ВАКС — без змін", - йдеться у повідомленні ВАКС.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

У ВАКС нагадали, що Насіров підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Справа Насірова

За версією слідства Насіров протягом 2015 -2016 років одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень хабарів. Підозрюється, що за ці кошти колишній очільник ДФС допоміг компаніям бізнесмена Олега Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ.

Зазначимо, що Насіров також є обвинуваченим у епізоді "газової справи" колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка зі збитками на 2 млрд грн. В свою чергу, Бахматюк наразі є підозрюваним у розкраданні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України VAB Банку.

Вищий антикорупційний суд 31 жовтня 2022 року обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.