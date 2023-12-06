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Хабар у 722 млн грн: ексочільника Державної фіскальної служби Насірова залишили під вартою
Вищий антикорупційний суд залишив ексголову Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого підозрюють в одержанні понад 722 млн грн неправомірної вигоди, під вартою до 7 січня 2024 року.
Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
Зазначається, що 6 грудня 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційні скарги сторони захисту на ухвалу ВАКС від 9 листопада 2023 року про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою до колишнього голови ДФС України до 7 січня 2024 року з альтернативою внесення застави у розмірі 120 780 000 грн.
"За результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту, а ухвалу ВАКС — без змін", - йдеться у повідомленні ВАКС.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
У ВАКС нагадали, що Насіров підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Справа Насірова
За версією слідства Насіров протягом 2015 -2016 років одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень хабарів. Підозрюється, що за ці кошти колишній очільник ДФС допоміг компаніям бізнесмена Олега Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ.
Зазначимо, що Насіров також є обвинуваченим у епізоді "газової справи" колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка зі збитками на 2 млрд грн. В свою чергу, Бахматюк наразі є підозрюваним у розкраданні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України VAB Банку.
Вищий антикорупційний суд 31 жовтня 2022 року обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.