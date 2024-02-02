Хабар у 722 млн грн: справу Насірова скерували до суду

2 лютого Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура передали до суду справу про найбільшу задокументовану передачу хабара в історії України, про передачу ексголові Державної фіскальної служби Роману Насірову понад 722 млн грн неправомірної вигоди.

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Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Дії Насірова кваліфікували за ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище).

Розслідування показало, що в період 2015-2016 років власник агрохолдингу передав голові ДФС неправомірну вигоду у розмірі 5,5 млн доларів США для забезпечення компенсації більш ніж 540 млн гривень та понад 21 млн євро у вигляді відшкодування ПДВ для компаній агрохолдингу.

"Винагорода" за ці послуги, яка складала приблизно 20% від суми відшкодованого ПДВ, була переказана на рахунки закордонних фірм, які перебували під контролем Насірова та його оточення. В результаті, колишній голова ДФС віддавав перевагу виплатам на користь агрохолдингу, ігноруючи інші заявки на відшкодування ПДВ, зокрема від комунальних підприємств, які мали на це законне право.

Справа Насірова

Нагадаємо, 6 грудня минулого року ВАКС залишив Насірова під вартою до 7 січня 2024 року.

За версією слідства Насіров протягом 2015 -2016 років одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень хабарів. Підозрюється, що за ці кошти колишній очільник ДФС допоміг компаніям бізнесмена Олега Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ.

Зазначимо, що Насіров також є обвинуваченим у епізоді "газової справи" колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка зі збитками на 2 млрд грн. В свою чергу, Бахматюк наразі є підозрюваним у розкраданні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України VAB Банку.

Вищий антикорупційний суд 31 жовтня 2022 року обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.