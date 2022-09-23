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Хакери зі Львова "зламали" майже 30 млн акаунтів громадян України та ЄС
Служба безпеки України нейтралізувала хакерське угруповання, яке "зламало" майже 30 млн акаунтів українців та громадян країн ЄС. До його складу входило декілька хакерів зі Львова, які діяли в інтересах Росії.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Зазначається, що зловмисники зламували активні облікові записи інтернет-користувачів з України та Євросоюзу, отримуючи доступ до персональних даних громадян.
Цю конфіденційну інформацію вони продавали через анонімну платформу "Даркнет", а гроші отримували на заборонені в нашій державі електронні платіжні системи ЮMoney, Qiwi та WebMoney.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За попередніми даними, хакери продали орієнтовно 30 млн акаунтів і одержали "прибуток" у розмірі майже 14 млн грн.
Їхніми "оптовими клієнтами" були прокремлівські пропагандисти. Саме вони використовували одержані установчі дані українських та іноземних громадян для поширення фейкових "новин" з фронту та створення панічних настроїв. Метою таких маніпуляцій була масштабна дестабілізація в країнах.
Також встановлено, що зламані акаунти використовували нібито від імені пересічних людей для поширення дезінформації щодо суспільно-політичної ситуації в Україні та ЄС.
За даними слідства, до складу угруповання входило декілька хакерів зі Львова. Спеціалізоване комп’ютерне обладнання вони встановили у своїх помешканнях.
Зловмисники "проникали" до чужих акаунтів через шкідливе програмне забезпечення.
"Наразі організатору повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України", - повідомили в СБУ.
Там зазначили, що наразі тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.
Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру столичному блогеру, який знімав для російських ЗМІ провокативні стріми з дискредитацією ЗСУ.