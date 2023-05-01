Харків'янина, який здавав ворогу позиції ППО, посадили на 5 років

Прокурори довели, що мешканець Салтівського району м. Харкова, одного з найбільш постраждалих районів від обстрілів російських військових, корегував ворожий вогонь. Суд визнав чоловіка винним за фактом поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі, повідомив Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що в червні 2022 року в одній із соціальних мереж чоловік у власних коментарях вказував точні позиції сил протиповітряної оборони ЗСУ на території Харкова, які прикривали місто від ворожих ракет.

Після такого допису, російські військові піддавали ці локації обстрілам п‘ять разів.

Під час судового засідання харків’янин зізнаіся, що дійсно писав коментарі в соціальній мережі, але вину у вчиненні злочину не визнав. Засуджений таким способом нібито намагався попередити про прильоти.

Служба безпеки затримала ще одного прихильника рашизму, який передавав до Росії локації Сил оборони та промислових об’єктів в Одеській області. Зловмисником виявився працівник одного з місцевих заводів хімічної галузі.