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Злочинність
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Херсонським колаборантам, які співпрацювали з окупантами присудили 12 років тюрми

Херсонським колаборантам, які співпрацювали з окупантами присудили 12 років тюрми
Після деокупації їх затримали правоохоронці Херсону

Прокурори у суді довели, що зрадники під час окупації Херсонської області підтримували державу-агресора і погодилися на співпрацювати з росіянами в так званому “министерстве внутренних дел Херсонской области”. Їх засуджено до 12 та 12 з половиною років позбавлення волі за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Чоловіки обійняли посади в "МВД" -  незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території Херсонщини, повідомляє Офіс генпрокурора України.

Перебуваючи на псевдопосадах, вони входили до складу так званих слідчо-оперативних груп. Отримавши від окупантів вогнепальну зброю та спеціальні засоби, зрадники незаконно позбавляли свободи українців, які не погоджувалися з окупацією та проводили "слідчі дії", на виконання вказівок керівників незаконного правоохоронного органу.

Після деокупації їх затримали правоохоронці Херсону. До набрання вироком законної сили вони перебуватимуть під вартою. 

Нагадаємо, СБУ викрила ще трьох прокремлівських інтернет-агітаторів у кількох регіонах нашої держави. Зловмисники публічно виправдовували російську збройну агресію та поширювали заклики до насильницького захоплення влади в Україні.