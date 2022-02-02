"Хоть тугриками": нардеп Кузьминых требовал откаты в 30% — НАБУ (ВИДЕО)

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало фрагменты оперативных материалов по делу народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, которого разоблачили во время получения взятки в 558 тысяч гривен.

"По данным следствия, осенью 2021 года представителю частной компании намекнули, что если та планирует поставлять медицинское оборудование больницам в Житомирской области, стоит этот вопрос предварительно согласовать с одним из народных депутатов Украины", — говорится в сообщении.

Нардеп пообещал содействие в победе в тендерах по закупке оборудования за счет бюджета.

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Первым объектом такого сотрудничества стало коммунальное предприятие "Больница № 2 им. В.П. Павлусенко", которое закупило медицинское оборудование на 40 млн грн.

После получения оплаты от больницы по одному из тендеров, а именно – за систему ультразвуковой диагностики, нардеп попросил передать ему 30% от суммы договора — 558 тыс. грн. При передаче этой суммы его и разоблачили.

Как установило следствие, нардеп планировал применить такую ​​схему и в отношении других договоров, в том числе на поставки МРТ (30% от 37,499 млн грн – 11,25 млн грн) и лапароскопического набора для хирургических процедур (30% от 19 млн грн – 398,33 тыс грн).

Нардепа разоблачили "на горячем" 28 января 2022 года, однако не задерживали из-за "депутатского иммунитета", а вызывали повестками в ​​следственные органы, но он их игнорирует.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уже подписала сообщение о подозрении народному депутату от фракции "Слуги народа" Сергею Кузьминых.