Хотів дати хабар екскомандувачу Об'єднаних сил: правоохоронці викрили підприємця (ФОТО)

Правоохоронці затримали громадянина на наданні хабаря командувачу оперативно-стратегічного угруповування військ "Одеса" в розмірі 200 тис. гривень. Про це 19 листопада повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що кошти передавалися від керівника приватної компанії. В обмін на це він хотів видачі окремого розпорядження, щоб отримати дозвіл на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.

Як додали в Національному антикорупційному бюро, кримінальне провадження розпочато на підставі заяви командувача ОСУВ "Одеса", який у подальшому сприяв викриттю злочину.

Попередня кваліфікація справи: ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Затримання громадянина, який намагався дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса". Фото: НАБУ Затримання громадянина, який намагався дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса". Фото: НАБУ Затримання громадянина, який намагався дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса". Фото: НАБУ Затримання громадянина, який намагався дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса". Фото: НАБУ Затримання громадянина, який намагався дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса". Фото: НАБУ

Імена фігурантів не низваються, але відомо, що командувачем ОСУВ "Одеса" є Едуард Москальов.

Раніше він був першим заступником командувача військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ України. Також Москальов обіймав посаду заступника командувача Обʼєднаних сил.

А з березня 2022 по лютий 2023 років він очолював командування Об'єднаних сил.