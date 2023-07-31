Хотів вивезти до Росії 700 т зерна: колаборант з Куп’янська проведе за ґратами 13 років

Служба безпеки зібрала доказову базу на зрадника з Харківщини, який перейшов на бік ворога і влаштувався до окупаційної "міліції". Суд визнав його винним у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Зловмиснику призначено 13 років тюрми.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Згідно з повідомленням, зрадником виявився мешканець Куп’янська, який раніше працював головним інженером місцевого хлібокомбінату.

Згодом місцеві гауляйтери запропонували йому очолити хлібокомбінат для організації масового вивезення зерна з території регіону до Росії.

У відомстві зазначили, що перебуваючи на "посаді", він передав до РФ декілька пробних партій і підготував до відправки майже 700 тонн української пшениці.

Проте, вивезти зерно він не встиг. Після того, як Харківщину звільнили від окупантів, співробітники СБУ затримали колаборанта під час стабілізаційних заходів.

Зазначимо, нещодавно СБУ затримала мешканця Лиману, який був інформатором воєнної розвідки РФ і "зливав" позиції Сил оборони у прифронтових районах Донеччини.