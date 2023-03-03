Хотів за 1,5 млн грн "вирішити" судовий спір: бізнесмена викрили на пропозиції хабаря

Очільника столичної компанії викрили на пропозиції хабаря керівництву Держгеокадастру і ДП "Центр Державного земельного кадастру" за "вирішення" судового спору.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що за 1,5 млн грн зловмисник просив посадовців погодитися на неякісне комп’ютерне обладнання, яке він їм надав.

"Він наполягав, щоб держустанови підписали акти "приймання-передачі" незважаючи на те, що сам підприємець поставив їм не те серверне обладнання, про яке вони домовлялися у тендері. Таким чином бізнесмен хотів незаконно отримати 38 млн грн, які були передбачені в тендері", - йдеться у повідомленні.

Як встановили співробітники СБУ, бізнесмен поставив обладнання, яке не відповідало заявленим вимогам і його вартість була завищена. Через це посадовці Держгеокадастру відмовилися підписувати звітну документацію, за що ділок подав на них до суду.

Згодом він запропонував керівництву відомства вирішити питання не в суді, а за гроші.

Правоохоронці задокументували незаконну діяльність комерсанта і викрили його на спробі підкупу посадовців.

Наразі директору компанії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд засудив до 10 років позбавлення волі екссуддю Кіровського районного суду міста Дніпра, яка вимагала 30 тис. доларів хабаря.

Джерело фото: Depositphotos