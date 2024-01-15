Хотів знеструмити Київ: на Рівненщині затримали "вагнерівця" з Білорусі (ФОТО)

Служба безпеки України в Рівненській області затримала бойовика із угруповання "Вагнер", якого російська воєнна розвідка (ГРУ) "закинула" в Україну для проведення диверсій.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисник отримав завдання прибути з Білорусі до Рівненської області для коригування повітряних атак РФ по енергетичній інфраструктурі України.

Про такі плани агресора СБУ дізналася ще під час перебування ворожого диверсанта на території РБ.

"З того часу українська спецслужба поетапно задокументувала його злочинні дії від перетину держкордону до прибуття на місце вчинення диверсії в Україні. Унаслідок чого зловмисника було затримано «на гарячому»: він намагався закріпити декілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію", - зауважують в СБУ.

За даними слідства, за сигналами «маячків» окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, у тому числі із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed.

"Як встановило розслідування, затриманим є громадянин Білорусі, який входить до агентурного апарату російського ГРУ. З 2014 до 2017 року іноземець перебував у складі терористичних угруповань «Л/ДНР» і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України", - повідомляють в СБУ.

Як зауважують правоохоронці, на початку повномасштабного вторгнення РФ бойовик вступив до російської приватної військової компанії «Вагнер», у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища.

Згодом він повернувся до Білорусі, де отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки РФ щодо підготовки диверсій на прикордонній території України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 113 (диверсія);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Раніше Служба безпеки викрила ще одного ворожого агента у результаті контрдиверсійних заходів на півночі України. Інформатором виявився громадянин Білорусі, який має посвідку на постійне проживання в нашій державі і тривалий час мешкає на Рівненщині.