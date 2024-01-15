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Хотів знеструмити Київ: на Рівненщині затримали "вагнерівця" з Білорусі (ФОТО)
Служба безпеки України в Рівненській області затримала бойовика із угруповання "Вагнер", якого російська воєнна розвідка (ГРУ) "закинула" в Україну для проведення диверсій.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що зловмисник отримав завдання прибути з Білорусі до Рівненської області для коригування повітряних атак РФ по енергетичній інфраструктурі України.
Про такі плани агресора СБУ дізналася ще під час перебування ворожого диверсанта на території РБ.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"З того часу українська спецслужба поетапно задокументувала його злочинні дії від перетину держкордону до прибуття на місце вчинення диверсії в Україні. Унаслідок чого зловмисника було затримано «на гарячому»: він намагався закріпити декілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію", - зауважують в СБУ.
За даними слідства, за сигналами «маячків» окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, у тому числі із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed.
"Як встановило розслідування, затриманим є громадянин Білорусі, який входить до агентурного апарату російського ГРУ. З 2014 до 2017 року іноземець перебував у складі терористичних угруповань «Л/ДНР» і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України", - повідомляють в СБУ.
Як зауважують правоохоронці, на початку повномасштабного вторгнення РФ бойовик вступив до російської приватної військової компанії «Вагнер», у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища.
Згодом він повернувся до Білорусі, де отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки РФ щодо підготовки диверсій на прикордонній території України.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 113 (диверсія);
- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).
Раніше Служба безпеки викрила ще одного ворожого агента у результаті контрдиверсійних заходів на півночі України. Інформатором виявився громадянин Білорусі, який має посвідку на постійне проживання в нашій державі і тривалий час мешкає на Рівненщині.