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Як блекаут вплинув на криміногенну ситуацію та кількість ДТП
Протягом останнього тижня в Україні кількість зареєстрованих злочинів знизилася на 16 % , а кількість ДТП - на 13%.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Зазначається, що продовж тижня аварійного вимкнення електроенергії З 23 листопада, коли російські ракети нанесли чергову шкоду об’єктам критичної інфраструктури, Нацполіція збільшила кількість нарядів на вулицях та посилила заходи безпеки на дорогах населених пунктів.
Кількість злочинів, зареєстрованих з 23 по 30 листопада, зменшилася на 16% порівняно з позаминулим тижнем.Підписуйтесь на наш Telegram канал
При цьому поменшало повідомлень про:
- шахрайства на 24%;
- викрадення транспортних засобів на 23%;
- крадіжок на 7%;
- пограбувань на 3%.
Також у Нацполіції розповіли про безпекову ситуацію на автошляхах України в цей період.
Так, кількість ДТП зменшилась на 13%. На 22% менше трапилося автопригод, у яких травмувалися люди. На 5% поменшало смертей на дорогах.
Нагадаємо, через вимкнення освітлення та світлофорів українців закликають бути уважними на дорогах у темний час доби: водіїв – дотримуватися правил дорожнього руху, а пішоходів – носити флікери.