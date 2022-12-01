Як блекаут вплинув на криміногенну ситуацію та кількість ДТП

Протягом останнього тижня в Україні кількість зареєстрованих злочинів знизилася на 16 % , а кількість ДТП - на 13%.

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Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що продовж тижня аварійного вимкнення електроенергії З 23 листопада, коли російські ракети нанесли чергову шкоду об’єктам критичної інфраструктури, Нацполіція збільшила кількість нарядів на вулицях та посилила заходи безпеки на дорогах населених пунктів.

Кількість злочинів, зареєстрованих з 23 по 30 листопада, зменшилася на 16% порівняно з позаминулим тижнем.

При цьому поменшало повідомлень про:

шахрайства на 24%;

викрадення транспортних засобів на 23%;

крадіжок на 7%;

пограбувань на 3%.

Також у Нацполіції розповіли про безпекову ситуацію на автошляхах України в цей період.

Так, кількість ДТП зменшилась на 13%. На 22% менше трапилося автопригод, у яких травмувалися люди. На 5% поменшало смертей на дорогах.

Нагадаємо, через вимкнення освітлення та світлофорів українців закликають бути уважними на дорогах у темний час доби: водіїв – дотримуватися правил дорожнього руху, а пішоходів – носити флікери.