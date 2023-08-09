Як звільнення з-під варти митрополита Павла вплине на розгляд його справи

Звільнення з-під варти колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ (МП) Павла жодним чином не вплине на справедливий розгляд його справи у суді.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У відомстві нагадали, що днями за митрополита УПЦ (МП) Павла (Петра Лебідя) внесено заставу у розмірі 33,3 млн грн, через що його звільнено з-під варти, як це передбачає попереднє рішення Солом’янського районного суду міста Києва.

"Зважаючи на окремі запити ЗМІ, Служба безпеки України повідомляє, що такий вид запобіжного заходу жодним чином не вплине на справедливий розгляд справи митрополита Павла в суді", - підкреслили у відомстві.

Там наголосили, що звільнення з-під варти колишнього намісника Києво-Печерської лаври через внесення відповідної застави не означає його звільнення від кримінальної відповідальності.

"Мова йде винятково про вид запобіжного заходу, оскільки інкриміновані митрополиту Павлу статті ККУ не передбачають безальтернативного тримання під вартою", - зазначають в СБУ.

Наразі суд наклав на митрополита УПЦ (МП) Павла низку обов’язків:

носити електронний засіб контролю;

не залишати село Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого (за винятком невідкладних випадків, пов’язаних із небезпекою для життя та здоров'я);

за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді в даному кримінальному провадженні;

утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками.

"На даний час розслідування у кримінальному провадженні стосовно Павла (Лебідя) завершено, а його адвокати ознайомлюються з матеріалами справи. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду", - зауважили в СБУ.

У відомстві додали, що з початку повномасштабної агресії Росії проти України за матеріалами СБУ розслідується 65 кримінальних провадження стосовно священнослужителів, зокрема і щодо архієреїв УПЦ (МП). Наразі судом вже винесено 15 обвинувальних вироків. Також припинено громадянство України 19 священнослужителям УПЦ (МП), які мають російські паспорти. Окрім того, заборонено в’їзд в Україну понад 250 клірикам РПЦ, у тому числі й 3 священнослужителям УПЦ (МП), яким скасовано громадянство України.

В чому звинувачують митрополита Павла

1 квітня Служба безпеки України повідомила Павлу про підозру за частиною 1 статті 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та частиною 1 статті 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників). Того ж дня його відправили під цілодобовий домашній арешт на два місяці. Згодом це рішення підтвердив і апеляційний суд.

Як заявляли в СБУ, лінгвістична експертиза підтвердила, що намісник Києво-Печерської лаври у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора.

Стосовно звинувачень за статтею 436-2 Павло заявляв, що "засуджував, засуджує і буде засуджувати всякі спроби проти нашої держави". За його словами, "те, що зробила Росія, Путін — це ні в якому випадку не виправдовується".

13 липня СБУ повідомила митрополиту про нову підозру за тими ж двома статтями. У спецслужбі вказували, що клірик дав відео-інтерв’ю одному з вітчизняних ЗМІ, в якому заперечив існування України як суверенної держави. Крім того, митрополит Павло назвав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року.