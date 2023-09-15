Янукович та Азаров постануть перед судом за підписання "Харківських угод"

Працівники ДБР передали до суду обвинувальний акт щодо колишніх президента Віктора Януковича і прем’єр-міністра Миколи Азарова за обвинуваченням у вчиненні держзради та надання допомоги РФ у проведенні підривної діяльності проти України.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що за матеріалами ДБР справу щодо так званих "Харківських угод" передано до суду

Як встановлено, колишній президент України у 2010 році отримав вказівку від керівництва РФ продовжити термін перебування Чорноморського флоту Росії на території АР Крим та Севастополя. Згідно з базовими Угодами 1997 року між Україною та РФ цей строк закінчувався у 2017 році.

Раніше Україна підтвердила наміри не пролонговувати дію цих Угод та підготувала двосторонній Меморандум з виведення флоту РФ. Російська сторона проігнорувала офіційне звернення.

"Через енергетичний шантаж росіяни вирішили примусити тодішнє українське керівництво продовжити термін перебування флоту РФ в Криму. Це надалі призвело до анексії півострова", - підкреслюють у ДБР.

Там нагадують, що у квітні 2010 року в державній резиденції РФ "Ново-Огарьово" українська делегація на чолі з прем’єр-міністром України отримала остаточний текст проєкту Угоди про продовження строку перебування ЧФ РФ в Україні.

Потім на закритому засіданні Кабінету Міністрів України Азаров та міністр закордонних справ запевнили присутніх про необхідність та важливість підписання цієї Угоди нібито в економічних інтересах країни. Адже, отримання знижки на вартість російського газу має вимушений характер з огляду на стан економіки держави.

"Крім порушення Конституції та низки законів, Угода по суті передбачала розміщення нової військової бази на території України та фактично вводила нові правила продовження строку перебування ЧФ РФ в нашій країні. Поспішаючи догодити Росії, Янукович у лічені дні вніс законопроєкт про ратифікацію Угоди як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою, і 27.04.2010 року рішення було ухвалене депутатами", - зауважують в ДБР.

У відомстві констатують, що у результаті злочинних дій тодішнього керівництва країни відбулось нарощування особового складу та військової техніки збройних сил РФ на території АРК та Севастополя. Ці сили були використані ворогом для окупації півострова у 2014 році.

Також слідством задокументовано збитки держави, завдані екскерівництвом країни через підписання Харківських угод, на понад один трильйон вісімдесят мільярдів гривень.

"Колишні керівники держави обвинувачуються у вчиненні державної зради та надання допомоги Російській Федерації у проведенні підривної діяльності проти України (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України)", - повідомляють в ДБР.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо Януковича та експрем'єр-міністра України Миколи Азарова у справі про підготовку "Харківських угод".

Зазначимо при цьому, що проти Януковича в Україні ще у січні 2019 року було винесено обвинувальний вирок у справі про державну зраду та підтримку Росії у веденні агресивної війни: експрезиденту дали 13 років тюрми. В жовтні 2020 року це рішення підтвердив Київський апеляційний суд, а у грудні 2021 року - Верховний суд.

Крім того, Янукович заочно заарештований Україною у справі про заволодіння державною резиденцією "Межигір'я" у 2007 році, у справі про вбивства людей на Майдані в 2014 році та у згаданій вище справі про дезертирство. У червні 2022 року також було завершено розслідування справи проти експрезидента щодо захоплення ним державної влади: у ній до Януковича застосовано аналогічний запобіжний захід.