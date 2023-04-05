З Києва управляв підприємством в "ЛНР": СБУ затримала організатора схеми постачання вугілля до РФ (ФОТО)

Служба безпеки викрила ще одну злочинну схему постачання корисних копалин з тимчасово захопленої частини сходу України до РФ. У результаті слідчо-оперативних дій у Києві затримано організатора оборудки.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, організатором схеми виявився колишній мешканець Луганщини, який до 2014 року займався вугільним бізнесом на території області. Після окупації частини регіону він організував там підприємство, яке "зареєстрував" у псевдоустановах терористичної організації "ЛНР".

Ця комерційна структура спеціалізувалась на оптових поставках вугілля, незаконно видобутого у захоплених копальнях регіону. З отриманих "прибутків" ділок регулярно сплачував гроші до бюджету терористів у вигляді "податків" і "зборів". Отримані кошти очільники місцевої окупаційної адміністрації витрачали на матеріально-технічне забезпечення бойовиків.

Згодом зловмисник переїхав до Києва і продовжив дистанційно управляти нелегальним бізнесом. До протиправної діяльності залучив ще трьох спільників.

Під час обшуків в офісних приміщеннях, за адресами столичних помешкань та в автомобілях фігурантів виявлено:

документи, комп’ютери та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;

майже 10 млн грн готівки.

Слідчі Служби безпеки повідомили організатору оборудки про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Крім того, заочно повідомлено про підозру трьом його спільникам, які наразі переховуються на тимчасово окупованій території на сході України.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, Служба безпеки України системно викриває злочини окупаційних адміністрацій у тимчасово захоплених районах сходу України. У результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру 10 керівникам “уряду Л/ДНР".