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З початку повномасштабної війни РФ нанесла по Україні 16 тис. ракетних ударів
За останні дев'ять місяців армія РФ завдала понад 16 тис. ракетних ударів по Україні, 97% російських цілей – цивільні, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
"Ми боремося проти терористичної держави. Україна переможе та притягне до відповідальності воєнних злочинців", – додав міністр.
Якщо більш точно, то ракетні удари приходились на такі об’єкти:
- 12,3 тис. – на приміські території та селах;
- 1,9 тис. – будинки;
- 500 – військові об’єкти;
- 250 – на транспортну інфраструктуру;
- 220 – енергетичну інфраструктуру;
- 800 ударів – на інше.
Втім, загалом російські окупаційні війська пошкодили вже близько 32 тис. цивільних об’єктів та понад 700 об’єктів критичної інфраструктури. Лише 3% обстрілів справді, як і каже Резніков, були спрямовані на військові об’єкти, повідомив нещодавно перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Єнін наголосив, що росіяни "досі марять маніакальним бажанням занурити Україну в темряву, і немає жодних підстав вважати, що вони зупиняться".
"Нас можуть чекати досить непрості часи, але і уряд готується, і я знаю, що переважна більшість українців так само готуються до подібних атак, і нас не зламати", – запевнив він.