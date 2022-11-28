З початку повномасштабної війни РФ нанесла по Україні 16 тис. ракетних ударів

За останні дев'ять місяців армія РФ завдала понад 16 тис. ракетних ударів по Україні, 97% російських цілей – цивільні, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

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"Ми боремося проти терористичної держави. Україна переможе та притягне до відповідальності воєнних злочинців", – додав міністр.

Якщо більш точно, то ракетні удари приходились на такі об’єкти:

12,3 тис. – на приміські території та селах;

1,9 тис. – будинки;

500 – військові об’єкти;

250 – на транспортну інфраструктуру;

220 – енергетичну інфраструктуру;

800 ударів – на інше.

Втім, загалом російські окупаційні війська пошкодили вже близько 32 тис. цивільних об’єктів та понад 700 об’єктів критичної інфраструктури. Лише 3% обстрілів справді, як і каже Резніков, були спрямовані на військові об’єкти, повідомив нещодавно перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

Єнін наголосив, що росіяни "досі марять маніакальним бажанням занурити Україну в темряву, і немає жодних підстав вважати, що вони зупиняться".

"Нас можуть чекати досить непрості часи, але і уряд готується, і я знаю, що переважна більшість українців так само готуються до подібних атак, і нас не зламати", – запевнив він.