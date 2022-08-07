З початку повномасштабної війни в Україні поліція затримала понад 1600 диверсантів

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Про це в ефірі національного телемарафону заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

"За 164 дні війни на території України викрито близько сотні ДРГ та затримано понад 1600 осіб ймовірно причетних до диверсійної діяльності", - зазначив він.

За словами Єніна, коригувальники та поплічники диверсантів погоджуються співпрацювати з росіянами за 5 -10 тисяч гривень. За винагороду зрадники надають інформацію про розташування позицій ЗСУ, блокпостів, а також інформують про місця прильоту ракет.

Нагадаємо, що перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін розповів, що у відомстві нарахували не більше декількох сотень зрадників в понад 130-тисячному колективі Національної поліції України.