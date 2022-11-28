З початку повномасштабної війни від рук росіян у Києві загинуло більше 150 мирних жителів

Із початку широкомасштабної війни у столиці загинули понад 150 мирних киян, із них четверо дітей, повідомив столичний мер Віталій Кличко на відкритті Київського інвестиційного форуму в Брюсселі.

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"На сьогодні українці захищають свій європейський вибір у кривавій війні з російським агресором, що прийшов на українську землю, а також захищають європейські цінності, мир і стабільність у всьому європейському континенті", – відмітив Кличко.

За його словами, у Києві внаслідок бомбових та ракетних ударів РФ пошкоджено або зруйновано 678 об'єктів.

"Із них, зокрема, понад 350 житлових будинків, 77 навчальних закладів, 80 об'єктів житлово-комунального господарства, 25 об'єктів транспортної інфраструктури, 26 – охорони здоров'я", – додав Кличко.

Нагадаємо, як нещодавно повідомив Кличко, у Києві наразі працюють понад 430 пунктів обігріву. На випадок надзвичайної ситуації ще буде розгорнуто понад 100 пунктів. Він також наголосив, що незабаром Київ отримає 12 пересувних модульних котелень для пунктів обігріву.