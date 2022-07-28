З території ЧАЕС незаконно вивезли радіоактивні матеріали на суму понад 3 млн грн

Правоохоронці викрили протиправну схему вивезення з території Зони відчуження Чорнобильської АЕС радіоактивних матеріалів, а також заволодіння коштами державного підприємства з використанням підроблених документів.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора

Так, за даними слідства, керівники приватного підприємства у 2015-2016 роках уклали договір з Державним спеціалізованим підприємством "Чорнобильська АЕС", відповідно до умов якого підприємець мав надати послуги з демонтажу, переробки і звільнення від регулюючого контролю обладнання та конструкцій машинної зали 1-го блоку Чорнобильської АЕС, що є останнім етапом процесу поводження з радіоактивними матеріалами.

Після демонтажу радіоактивних труб машинної зали 1-го блоку Чорнобильської АЕС загальною масою 391,5 тон підприємець фактично не провів роботи з деактивації труб. А службові особи підприємства підробили документи щодо їх звільнення від регулюючого контролю, заволодівши державними коштами на загальну суму понад 3 млн грн.

Після цього заражені іонізуючим випромінюванням матеріали були вивезені з території Зони відчуження Чорнобильської АЕС і в подальшому передані третім особам.

"Наразі одному з керівників приватного підприємства повідомлено про підозру у привласненні майна шляхом зловживання службовою особою службовим становищем в особливо великих розмірах, передачі радіоактивних матеріалів без передбаченого законом дозволу, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, а також у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 265, ч. 2 ст. 366 КК України)", - повідомили в Офісі генпрокурора.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, під час окупації Чорнобильської атомної електростанції російські військові пошкодили та викрали майно на суму понад 135 мільйонів доларів.