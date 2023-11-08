З України хотіли вивезти до "східноазійської країни" викрадені з "Мотор Січі" авіакомплектуючі: ділків піймали (ФОТО)

Управління Служби безпеки України в Харківській області викрило організатора схема незаконного переправлення з України товарів військового призначення та двох його спільників.

Як повідомляють в СБУ та Харківській обласній прокуратурі, в результаті комплексних заходів, вжитих правоохоронцями у Києві, Харкові, Одесі та Запоріжжі, їх було затримано.

Зазначається, що зловмисники намагалися незаконно продати азійським замовникам партію запчастин до авіадвигунів на майже 2,5 мільйона гривень. За наявними даними, комплектуючі раніше були викрадені з заводу "Мотор Січ" (Запоріжжя). Для переправлення продукції іноземним клієнтам ділки планували вивезти її за межі України з приховуванням від митного контролю.

"Правоохоронці встигли запобігти незаконному продажу азійським замовникам авіаційного приладу вартістю близько 2 мільйона гривень, який був викрадений з вітчизняного промислового авіагіганта "Мотор Січ". Цей прилад є невід'ємною частиною новітнього українського авіаційного двигуна, яким комплектуються китайські надзвукові навчально-бойові літаки", - кажуть в прокуратурі.

Крім того, у такий спосіб зловмисники хотіли вивезти з України радіолокаційний блок для винищувачів МіГ-29, який використовується для розпізнавання літаків у режимі "свій-чужий" системою ППО.

Також в Одеській області співробітники СБУ затримали "на гарячому" одного з фігурантів, що хотів переправити українські комплектуючі до військових гелікоптерів до однієї з країн Східної Азії через невизнане Придністров’я. Аби таємно вивезти товар, ділок заховав його у технологічних порожнинах власного авто.

За даними слідства, організатором схеми виявився комерсант з Харкова. Для пошуку зарубіжних клієнтів він розміщував рекламні оголошення про авіакомплектуючі на спеціалізованих інтернет-ресурсах.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів було вилучено велику кількість агрегатів до авіаційної техніки українського виробництва, підготовлених до відправки за кордон.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

Трьом затриманим повідомлено про підозру за частиною 1 статті 333 Кримінального кодексу (порушення порядку міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю). Триває розслідування для притягнення до відповідальності й інших учасників злочинної діяльності, у тому числі причетних до розкрадання авіапродукції з українських заводів.