З вікна шпигувала за переміщенням техніки ЗСУ: у Слов’янську затримали інформаторку РФ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну ворожу коригувальницю на Донеччині. Зловмисниця намагалась виявити у Слов’янську локації Сил оборони України та навести по них російські удари.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що найбільше ворога цікавили маршрути переміщення артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних систем залпового вогню, які задіяні у контрнаступі під Бахмутом.

"Щоб відслідковувати переміщення українських військ, фігурантка облаштувала у власній квартирі своєрідний «спостережний пункт». Отриману інформацію передавала на один з прокремлівських Телеграм-каналів, який адмініструють представники російських спецслужб", - зазначають в СБУ.

У результаті контрдиверсійних заходів правоохоронці затримали зловмисницю.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ)", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

Раніше контррозвідники Служби безпеки затримали інформатора спецслужб РФ, який коригував ворожі удари по Слов’янську голосовими повідомленнями.