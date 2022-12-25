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За час війни в Україні знизився рівень злочинності, - Нацполіція
З початку війни Національна поліція зареєструвала на 12% менше злочинів, порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Кількість смертельних ДТП знизилася на 17%.
Такі цифри навів голова Нацполіції Ігор Клименко.
"Національна поліція України за 10 місяців повномасштабної війни зареєструвала близько 261 тисячі злочинів. Це на 12% менше у порівнянні з минулим роком. Відносно майже 126 тисяч кримінальних правопорушень повідомлено про підозри особам, які їх вчинили", - зазначає Клименко.
Окрім того, за 10 місяців в Україні було зареєстровано 97 тисяч ДТП. Загалом кількість аварій знизилася у 1,8 раза порівняно з минулим роком.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Стало менше на 17% смертей на дорогах - 2438 людей загинули внаслідок ДТП", - повідомив Клименко.
Нагадаємо, через вимкнення освітлення та світлофорів українців закликають бути уважними на дорогах у темний час доби: водіїв – дотримуватися правил дорожнього руху, а пішоходів – носити флікери.