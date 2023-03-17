За ексміністра інфраструктури Пивоварського внесли майже 10 мільйонів гривень застави

За колишнього міністра інфраструктури України Андрія Пивоварського внесли заставу у розмірі 9 997 900 гривень. Його підозрюють у зловживанні владою і службовим становищем, що завдало державі понад 30 млн доларів збитків.

Про внесення заставних коштів повідомив сам Пивоварський.

"Друзі, добрий вечір. Застава внесена. Суд підтвердив отримання. Дякую всім, хто вніс за мене заставу, і тим, хто набрав/написав, що готовий допомогти в цьому питанні!", - написав він на своїй сторінці у Фейсбук.

Напердодні ВАКС повідомив про обрання Пивоварському запобіжного заходу у вигляді застави у 9 997 900 гривень. Раніше НАБУ просило призначити ексміністру інфраструктури заставу у 20 млн гривень.

Нагадаємо, Андрія Пивоварського та його колишнього заступника Володимира Шульмейстера підозрюють у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад 30 млн доларів.

За даними слідства, у 2015 році чиновники забезпечили ухвалення наказу, який дозволив приватним компаніям стягувати корабельний збір із суден в морському порту "Південний" на Одещині. У НАБУ вказали, що стягувати такий збір за законом може лише ДП "Адміністрація морпортів України".