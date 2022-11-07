За крадіжку зброї ГУР скандальному ветерану АТО Майману загрожує 10 років тюрми, - блогер

Скандальний ветеран війни на Донбасі та командир незареєстрованого добровольчого батальону Архангела Михаїла Михайло Майман (Помагайбо) у вересні був затриманий Національною поліцією за спробу заволодіти вогнепальною зброєю, що належала Головному управлінню розвідки. Про це повідомив блогер Стас Домбровський.

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На початку вересня спецназ Департамента стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполіції України затримав Маймана біля ресторану «Купецький двір» в елітному селищі Конча-Заспа під Києвом. Тоді ж стало відомо, що йому інкримінують вчинення злочину за статтею 262 — викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства. Вчинення цього злочину за попередньою змовою групою осіб карається позбавленням волі строком до 10 років.

Домбровський з'ясував, що зброя, якою намагався заволодіти Майман, належить Головному управлінню розвідки.

"Крадіжка зброї ГУРа. З одного боку, мене вражає упоротий геній цього кримінального виродка. З іншого боку, наркотики… Його не один раз ловили на вживанні психоактивних речовин", - сказав Домбровський.

Крім того, блогер повідомив, що Майман обкрадав волонтерів. Зокрема у волонтерки Орести Бріт він вкрав шоломи і бронежилети. У іноземних добровольців, які приїхали бронити Київ, Майман вкрав прилад нічного бачення за 25 тисяч фунтів.

Проти Маймана наразі відкрито цілу низку кримінальних справ за фактами торгівлі зброєю і наркотиками, мародерство і розбій, а також напади на жінок. 25 жовтня 2022 року Голосіївський районний суд міста Києва розпочав слухати справу про напад Маймана на Лазаренко Світлану Іванівну. Він штовхнув жінку, внаслідок чого вона отримала перелом променевої кістки.

Блогер також повідомив, що добробат Архангела Михаїла, який нібито очолює Майман, незереєстрований, а його учасники не мають права володіти зброєю.

За даними ЗМІ, Михайло Майман(прізвище при народженні Помогайбо) у 2014-2016 році брав участь у війні на Донбасі, та був заступником командира батальйону "Свята Марія". В березні 2022 Майман почав поширювати відео зі своєю нібито участю у битві за Київ та звільненням населених пунктів поблизу Макарова, однак за свідченнями його побратимів, відомо, що Майман займався мародерством і привласненням речей свого підрозділу, а не участю у безпосередніх бойових діях.