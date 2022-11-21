Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Злочинність
Дата публікації

За майже 9 місяців війни Нацполіція розпочала проти армії РФ 44,8 тис кримінальний проваджень

За майже 9 місяців війни Нацполіція розпочала проти армії РФ 44,8 тис кримінальний проваджень
Фото: Рада адвокатів Київської області

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, слідчі Національної поліції України розпочали 44 800 кримінальних провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил РФ та їхніми пособниками, повідомили в МВС.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

В МВС наводять наступні злочини і провадження по них:

  • 33 499 провадження – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни);
  • 9 072 – за ст. 110 Кримінального кодексу (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • 2 047 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу (Колабораційна діяльність);
  • 97 – за ст. 111 Кримінального кодексу (Державна зрада); 37 – за ст. 113 Кримінального кодексу України (Диверсія) та ін.

Нагадаємо, що в РФ почали посилено рекламувати насильницьке усиновлення російськими сім'ями українських дітей. В РФ почали поширювати пропагандистські ролики за участю кількох українських дітей із Донбасу, які були усиновлені у російські сім'ї.

У роликах також стверджується, що російські окупанти та колаборанти вивезли понад 150 тис. дітей із Донбасу лише у 2022 році.

Автор:
Максим Беркаль