За майже 9 місяців війни Нацполіція розпочала проти армії РФ 44,8 тис кримінальний проваджень

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, слідчі Національної поліції України розпочали 44 800 кримінальних провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил РФ та їхніми пособниками, повідомили в МВС.

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В МВС наводять наступні злочини і провадження по них:

33 499 провадження – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни);

9 072 – за ст. 110 Кримінального кодексу (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

2 047 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу (Колабораційна діяльність);

97 – за ст. 111 Кримінального кодексу (Державна зрада); 37 – за ст. 113 Кримінального кодексу України (Диверсія) та ін.

Нагадаємо, що в РФ почали посилено рекламувати насильницьке усиновлення російськими сім'ями українських дітей. В РФ почали поширювати пропагандистські ролики за участю кількох українських дітей із Донбасу, які були усиновлені у російські сім'ї.

У роликах також стверджується, що російські окупанти та колаборанти вивезли понад 150 тис. дітей із Донбасу лише у 2022 році.