За місяць привласнили 4,8 млн грн: правоохоронці викрили схему розкрадання державних коштів

Детективи Бюро економічної безпеки викрили чергову схему розкрадання державних коштів. У ній брали участь три підприємства, одне з яких державне.

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

За інформацією БЕБ, посадовці державного підприємства уклали договір з приватним підприємством про утилізацію відпрацьованих ємностей для зберігання етилмеркаптану (добавка до газу).

За свої послуги підрядник отримав від державної компанії 9,58 млн грн. Утім, як встановили детективи, кількість відходів, утилізованих за документами, не відповідає тій, що від початку була передбачена договором та додатками до нього. Отже, обсяги виконаних робіт були завищені.

Детективи також виявили, що частину послуг за згадуваним договором нібито надавав субпідрядник – інша приватна компанія. Однак правоохоронці не знайшли жодних фактичних підтверджень проведених робіт. Тобто субпідрядник отримав 4,8 млн державних коштів за вигадані послуги.

Також встановлено, що це товариство взагалі не має дозволу на поводження з небезпечними відходами, до яких належать відпрацьовані ємності для зберігання одоранту.

Наразі слідство триває, встановлюються всі обставини правопорушення та особи, причетні до нього.

Нагадаємо, раніше детективи територіального управління Бюро економічної безпеки в Полтавській області викрили підпільний цех, де шили одяг, який видавали за одяг відомих світових брендів.