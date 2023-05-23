За наказ підірвати Північно-Кримський канал військовопосадовці з РФ отримали 12 років тюрми

Суд визнав винними заступника командувача Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення генерал-майора Міхаїла Яснікова і командувача 11-ї окремої інженерної бригади полковника Дмітрія Маркова у порушенні законів та звичаїв війни та призначив їм 12 років тюрми.

Як повідомили в Службі безпеки, вони командували захопленням Каховської ГЕС віддали наказ підірвати споруди Північно-Кримського каналу: Ясніков віддав наказ щодо незаконного захоплення ГЕС, а Марков керував підривами.

Такі дії росіян порушили водозабезпечення регіону та нормальну роботу зрошувальної системи. Це завдало значної шкоди довкіллю і матеріальних збитків Україні в особливо великих розмірах.

Окрім цього, суд задоавольнив позов прокурора про стягнення із засуджених на користь України 1,5 млрд гривень завданих збитків.

В СБУ наголосили, що наразі обидва засуджені перебувають на тимчасово окупованій території України, початок строку відбування покарання визначено з дня їх фактичного затримання.