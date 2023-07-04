За нардепа Алєксєєва внесли заставу 2,2 млн грн: він вийшов із СІЗО

4 липня народного депутата від "Європейської солідарності" Сергія Алєксєєва, якого звинувачують у шахрайстві, звільнили з-під варти під заставу 2,264 млн грн.

Про це пише Суспільне.

За словами Алєксєєва, заставу за нього внесли ввечері, 3 липня, але звільнили нардепа з СІЗО по обіді, 4 липня.

"Заставу внесли за мене мої друзі та колеги. Одразу я не вийшов, вийшов 4 липня близько 13 години. Справи там немає, кажуть кращі адвокати. Це виключно підстава опозиційного депутата" - зазначив Алєксєєв .

Він додав, що разом з юристами буде клопотати про виправдальний вирок або про закриття справи.

Зауважимо, 3 липня Личаківський районний суд Львова призначив 60 діб арешту в якості запобіжного заходу народному депутату від партії "Європейська Солідарність" Сергію Алєксєєву. Альтернативою арешту визначили заставу в розмірі 2 млн 264 тис. гривень.

Сторона обвинувачення просила обрати Алексєєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 10 млн гривень.

Нагадаємо, раніше депутата затримали за підозрою в шахрайстві. За даними слідства, Алєксєєв шляхом обману заволодів грошовими коштами громадянина Німеччини у розмірі 50 тис. доларів. За ці гроші він обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції.

Санкція статті, яку інкримінують нардепу, передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.