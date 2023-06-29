АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Злочинність
Дата публікації

За понад 800 тис. грн застави: очільника Тернопільської облради звільнили з-під варти

Михайло Головко
Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Фото: Facebook чиновника

Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти. Про це повідомив адвокат чиновника Олександр Тананакін у коментарі "Суспільному".

Він зазначив, що за Головка внесли заставу. Коли відбудеться наступне судове засідання – невідомо.

"Про це ще рано говорити", – сказав адвокат.

Нагадаємо, в понеділок, 26 червня, НАБУ і САП затримали голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської обласної військово-цивільної адміністрації на отриманні хабара. 

За даними слідства, посадовці вимагали майже 1,8 млн гривень у місцевого підприємця за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Пізніше Вищий антикорупційний суд заарештував Головка на 60 діб із альтернативою внесення застави у 805 200 гривень.

Передбачалося, що в разі внесення застави чиновник буде зобов'язаний:

  • прибувати до суду за кожною вимогою;
  • не виїжджати за межі міста;
  • не спілкуватися з іншими підозрюваними;
  • здати закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України; 
  • носити електронний браслет.

Під варту з альтернативою застави в понад 800 тис. грн взяли й двох інших підозрюваних у справі.

Автор:
Артем Ющенко