За понад 800 тис. грн застави: очільника Тернопільської облради звільнили з-під варти

Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти. Про це повідомив адвокат чиновника Олександр Тананакін у коментарі "Суспільному".

Він зазначив, що за Головка внесли заставу. Коли відбудеться наступне судове засідання – невідомо.

"Про це ще рано говорити", – сказав адвокат.

Нагадаємо, в понеділок, 26 червня, НАБУ і САП затримали голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської обласної військово-цивільної адміністрації на отриманні хабара.

За даними слідства, посадовці вимагали майже 1,8 млн гривень у місцевого підприємця за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Пізніше Вищий антикорупційний суд заарештував Головка на 60 діб із альтернативою внесення застави у 805 200 гривень.

Передбачалося, що в разі внесення застави чиновник буде зобов'язаний:

прибувати до суду за кожною вимогою;

не виїжджати за межі міста;

не спілкуватися з іншими підозрюваними;

здати закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України;

носити електронний браслет.

Під варту з альтернативою застави в понад 800 тис. грн взяли й двох інших підозрюваних у справі.