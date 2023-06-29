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За понад 800 тис. грн застави: очільника Тернопільської облради звільнили з-під варти
Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти. Про це повідомив адвокат чиновника Олександр Тананакін у коментарі "Суспільному".
Він зазначив, що за Головка внесли заставу. Коли відбудеться наступне судове засідання – невідомо.
"Про це ще рано говорити", – сказав адвокат.
Нагадаємо, в понеділок, 26 червня, НАБУ і САП затримали голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської обласної військово-цивільної адміністрації на отриманні хабара.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За даними слідства, посадовці вимагали майже 1,8 млн гривень у місцевого підприємця за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.
Пізніше Вищий антикорупційний суд заарештував Головка на 60 діб із альтернативою внесення застави у 805 200 гривень.
Передбачалося, що в разі внесення застави чиновник буде зобов'язаний:
- прибувати до суду за кожною вимогою;
- не виїжджати за межі міста;
- не спілкуватися з іншими підозрюваними;
- здати закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України;
- носити електронний браслет.
Під варту з альтернативою застави в понад 800 тис. грн взяли й двох інших підозрюваних у справі.